È morto James Van Der Beek, attore protagonista di Dawson's Creek

La carriera

James Van Der Beek era nato l’8 marzo 1977 a Cheshire, nel Connecticut, in una famiglia con lontane origini olandesi. Figlio di un giocatore professionista di baseball e di una ballerina di Broadway, si era avvicinato presto alla recitazione. Il suo primo amore era stato il teatro e agli inizi degli anni Novanta si era trasferito a New York per inseguire la sua passione. Nel 1995 era arrivato il debutto cinematografico con Angus ma il ruolo che gli ha regalato la fama era arrivato nel 1998 per la tv: è stato l’indimenticabile protagonista della serie tv per adolescenti Dawson’s Creek, in cui interpretava l’aspirante regista sensibile e idealista Dawson Leery. La serie, diventata cult, è andata avanti dal 1998 al 2003 e l’ha reso famoso in tutto il mondo: il suo Dawson, sensibile e idealista, era subito diventato il simbolo di una generazione di adolescenti alle prese con i primi amori, le amicizie e le inquietudini della crescita. Negli anni successivi Van Der Beek cercò di diversificare la propria carriera, alternando cinema e televisione. Tra i ruoli più noti, la partecipazione al video musicale Blow di Ke$ha nel 2011 e l’ingresso nel cast principale della sitcom Non fidarti della str*** dell’interno 23 (2012-2013), dove interpretava una versione ironica di sé stesso. Nel 2014 entrò nel cast fisso di Csi: Cyber, nel ruolo di Elijah Mundo. Ha recitato anche nelle serie I miei peggiori amici (2014) e Carters Get Rich (2017). Al cinema le ultime apparizioni sono state nei film Bad Hair (2020) e The Bad Boy and Me (2024) di Justin Wu, mentre in tv è apparso in Modern Family (2017), Pose (2018) e infine Overcompensating - L'inganno (2025).