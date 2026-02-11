Addio a James Van Der Beek, da Sarah Michelle Gellar a Rumer Willis: le reazioni
Attrici e attori, star della televisione, sportivi. In tanti sono rimasti scossi dalla scomparsa dell'attore di Dawson's Creek
L'attore aveva 48 anni. Era malato di cancro
