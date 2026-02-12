La morte di James Van Der Beek, volto di Dawson Leery in Dawson’s Creek, riporta al centro una delle serie tv simbolo degli anni ’90. Il teen drama creato da Kevin Williamson ha raccontato l’adolescenza come nessuno prima: fragilità maschile, dialoghi infiniti, romanticismo e paura di crescere. Un racconto generazionale che ha cambiato la televisione e che oggi, nell’epoca dell’ironia permanente, continua a parlare a chi era davanti allo schermo — e anche a chi arriva adesso
