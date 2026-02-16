"Terre statali" in Cisgiordania: preludio all'annessione ad Israele?

Per la prima volta dal 1967, il governo israeliano ha approvato l'apertura del processo di registrazione di terreni in Cisgiordania. La proprietà di circa due terzi dei terreni della Cisgiordania non è infatti mai stata formalmente registrata. E nonostante Trump abbia detto di non avere intenzione di avallare un’annessione israeliana della Cisgiordania, tutto sembra andare verso questa direzione
