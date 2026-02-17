Trump insiste: "Se l'Iran non fa l'accordo ci saranno conseguenze"

"Più che un teatrino della politica, folklore. Anzi il folklore è cultura, questa è la degenerazione della politica". Lo dice Tommaso Foti al Corriere della sera parlando del Board of peace. "Ricordo alla nostra opposizione che questo organismo è stato accettato come elemento del piano complessivo per la pace in Medio Oriente anche dal Consiglio di sicurezza Onu. È stata invitata anche l’Ue, come altri Paesi. Ognuno può valutare come vuole, noi crediamo sia utile partecipare come osservatori", spiega il ministro degli Affari Ue. "Noi come Italia abbiamo un ruolo di punta nella mediazione tra Usa e Ue che porta vantaggio all’Europa, anche se qui non viene riconosciuto per ragioni di lotta politica interna", dice ancora Foti. Non siete troppo filo Trump? "No. Cerchiamo di tenere in piedi il dialogo, e anche Rubio ha parlato della reciproca necessità di Usa e Ue di collaborare. Poi voglio ricordare che, mentre si parla a vanvera, l’Italia, con la Germania e il Belgio, ha organizzato una sorta di prevertice europeo con 20 Paesi dei 27 dell’Ue sul tema della competitività, che è la vera sfida con Usa e Cina. È un fatto enorme. E sono i fatti a dire come ci stiamo muovendo, non le parole a caso", risponde il ministro.