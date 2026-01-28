Offerte Sky
Minneapolis, aggredita la deputata dem Ilhan Omar a Minneapolis: identificato l'uomo

Mondo
La deputata dem è stata aggredita durante un incontro pubblico contro la repressione anti-immigrazione nella città segnata dalle violenze dell'Ice. L'aggressore, il 55enne Anthony J. Kazmierczak, le avrebbe spruzzato addosso una sostanza non ancora identificata. Omar non ha riportato conseguenze. Trump: "Un'impostora, avrà organizzato lei l'aggressione"

La deputata democratica del Minnesota, Ilhan Omar, è stata aggredita durante un incontro pubblico contro la repressione anti-immigrazione dell'amministrazione Trump a Minneapolis. L'aggressore, il 55enne Anthony J. Kazmierczak, le avrebbe spruzzato addosso una sostanza non ancora identificata. La deputata somala naturalizzata americana non ha riportato conseguenze. Nel frattempo, Kazmierczak è stato arrestato e attualmente è detenuto nella prigione della contea di Hennepin.

L'aggressione

A seguito dell'aggressione, Omar è salita sul palco dicendo: "Ecco la realtà che persone come quest'uomo orribile non capiscono: noi siamo il Minnesota, siamo forti. E resteremo resilienti di fronte a qualsiasi cosa ci possano lanciare addosso". La deputata dem ha poi chiesto a Kristi Noem, segretaria del Dipartimento della Sicurezza Interna, di "dimettersi o affrontare l'impeachment". 

Trump: “Omar un'impostora, avrà organizzato lei l'aggressione”

Secondo Donald Trump, la deputata democratica “è un'impostora” e avrebbe organizzato lei stessa l'aggressione subita a Minneapolis. In una intervista all'Abc, il presidente statunitense ha rimarcato che “probabilmente si è fatta spruzzare lei addosso la sostanza, conoscendola".

