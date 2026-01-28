Il consenso di Trump ha toccato di nuovo il suo minimo

Le principali medie dei sondaggi statunitensi mostrano un nuovo calo per il presidente degli Stati Uniti. L’approvazione è scesa ai livelli più bassi del suo secondo mandato. A pesare sono soprattutto economia, politica estera e la gestione degli Epstein files. Le percentuali di disapprovazione superano stabilmente quelle positive e il divario negativo raggiunge livelli record