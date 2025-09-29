Springsteen alla première del film Liberami dal nulla a New York. FOTO

Esibizione a sorpresa del Boss alla première del biopic a lui dedicato. Il pubblico è andato in delirio per l'inattesa sorpresa. Prima di suonare il brano “Land of Hopes and Dreams” con la chitarra acustica, l’artista ha condiviso alcune parole significative, parlando dei tempi pericolosi che stiamo vivendo, del suo ruolo di ambasciatore musicale e della distanza tra realtà americana e ideali



A cura di Camilla Sernagiotto

