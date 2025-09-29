Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bruce Springsteen alla première del film biopic "Liberami dal nulla" a New York. FOTO

Cinema fotogallery
12 foto
©Getty

Esibizione a sorpresa del Boss alla première del biopic a lui dedicato. Il pubblico è andato in delirio per l'inattesa sorpresa. Prima di suonare il brano “Land of Hopes and Dreams” con la chitarra acustica, l’artista ha condiviso alcune parole significative, parlando dei tempi pericolosi che stiamo vivendo, del suo ruolo di ambasciatore musicale e della distanza tra realtà americana e ideali

A cura di Camilla Sernagiotto

Spettacolo: Ultime gallery

I Mercenari 2, il cast del film da Sylvester Stallone a Bruce Willis

Cinema

Va in onda su Italia 1, lunerdì 29 settembre, il film d'azione del 2012 diretto da Simon...

11 foto

Springsteen alla première del film Liberami dal nulla a New York. FOTO

Cinema

Esibizione a sorpresa del Boss alla première del biopic a lui dedicato. Il pubblico è andato in...

12 foto

Palinsesto Sky 2025/2026, la programmazione dei tv show e dei talent

TV Show sky uno

La stagione dell’intrattenimento Sky ha preso il via e si preannuncia spettacolare e carica di...

16 foto

Blanca, il cast della terza stagione da stasera in tv

Serie TV

Lunedì 29 settembre torna, con la terza stagione, la popolare serie di Rai 1 con Maria...

8 foto

Palinsesto Sky 2025/2026, programmazione dei film, da Petra a Piedone

Cinema sky cinema

Per gli amanti del grande cinema, una proposta ricca e trasversale che unisce il meglio delle...

21 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Harry Potter, il Principe William, Kate Middleton e i figli sul set

    Serie TV

    I reali hanno organizzato una sorpresa per George, Charlotte e Louis, che hanno visitato la...

    Lola Young sviene sul palco a New York, ora sta bene

    Musica

    La cantante ha accusato un malore durante l'esibizione al Forest Hills Stadium dopo "diversi...

    Pavarotti, 90 anni dalla nascita, Tozzi e Hauser all’Arena di Verona

    Musica

    Martedì 30 settembre l’Arena di Verona ospita il tributo per l'anniversario della nascita del...