Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Deliver Me From Nowhere, Springsteen alla prima mondiale con Jeremy Allen White. FOTO

Cinema fotogallery
11 foto
©Getty

Il biopic di Scott Cooper che arriverà nelle sale italiane il prossimo 23 ottobre, è stato presentato in anteprima al Telluride Film Festival venerdì 29 agosto. Alla première in Colorado c'erano il protagonista del titolo, Jeremy Allen White, e il Boss, Bruce Springsteen, che ha fatto da consulente per tutta la lavorazione del film ed è coinvolto nel progetto anche come produttore. Gli scatti più belli dell'evento 

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Springsteen alla prima mondiale del biopic Deliver Me From Nowhere

Cinema

Il biopic di Scott Cooper che arriverà nelle sale italiane il prossimo 23 ottobre, è stato...

11 foto

Mostra Cinema Venezia 2025, i look sul red carpet della terza serata

Cinema

Il Festival del Cinema è entrato nel vivo e il Lido di Venezia è ormai ufficialmente uno dei...

24 foto

Springsteen, De Gregori, Pink Floyd, Queen: i 50 anni dei dischi

Musica

Nel 1975 uscivano Born to Run, Rimmel, Wish You Were Here e A Night at the Opera: quattro album...

11 foto

La chimera, il cast del film con Alba Rohrwacher stasera in tv

Cinema

Va in onda su Rai 3, venerdì 29 agosto, il film di Alice Rohrwacher in concorso alla 76esima...

7 foto

Le mie ragazze di carta, il cast del film stasera in tv

Cinema

Va in onda in prima tv su Rai 1, venerdì 29 agosto, il film del 2023 scritto e diretto da Luca...

7 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

    live Cinema

    Al Lido, oggi riflettori puntati su "Frankenstein" di Guillermo Del Toro, in concorso. In gara...

    ‘Darei anni della mia vita per te’: l'omaggio di Kate a Liam Payne

    Spettacolo

    Nel giorno in cui avrebbe compiuto 32 anni, Kate Cassidy ha reso omaggio a Liam Payne con una...

    Franz Ferdinand in concerto a Roma, la possibile scaletta

    Musica

    La band scozzese chiude stasera il mini-tour italiano al Roma Summer Fest: in scaletta i grandi...