Springsteen alla prima mondiale del biopic Deliver Me From Nowhere

Deliver Me From Nowhere, Springsteen alla prima mondiale con Jeremy Allen White. FOTO
Il biopic di Scott Cooper che arriverà nelle sale italiane il prossimo 23 ottobre, è stato presentato in anteprima al Telluride Film Festival venerdì 29 agosto. Alla première in Colorado c'erano il protagonista del titolo, Jeremy Allen White, e il Boss, Bruce Springsteen, che ha fatto da consulente per tutta la lavorazione del film ed è coinvolto nel progetto anche come produttore. Gli scatti più belli dell'evento
A cura di Vittoria Romagnuolo