Springsteen alla prima mondiale del biopic Deliver Me From Nowhere

7/11 ©Getty

Jeremy Allen White si è detto fortunato per il supporto ricevuto da Springsteen durante la lavorazione del biopic. “Bruce è stato davvero adorabile, di supporto e disponibile, il che ha reso il processo molto piacevole”. All'indomani della sua vittoria agli Emmy, mentre erano in corso le riprese, nel 2024, la star ha aggiunto che l'aiuto del cantante e del suo manager, Jon Landau, ha reso tutto davvero speciale