Deliver Me From Nowhere, Springsteen sul set con Jeremy Allen White

Bruce Springsteen ha voluto fare una sorpresa all’attore Jeremy Allen White, la star dell'acclamata serie tv The Bear che interpreta il suo omologo degli anni Ottanta nel biopic in arrivo intitolato Deliver Me From Nowhere.

Il Boss ha fatto visita al suo doppione cinematografico sul set su cui l’attore è attualmente impegnato. Le riprese si stanno svolgendo a Bayonne, nel New Jersey, quest'ultimo lo Stato che ha dato i natali a Springsteen.

I due sono stati immortalati insieme ra un ciak e l'altro, mentre Allen White e il regista Scott Cooper giravano una scena nel parcheggio di una concessionaria. Springsteen e Allen White sono stati visti abbracciarsi e osservare alcune auto d’epoca, tra cui una Chevrolet Z28 Camaro, che Springsteen ha spiegato essere stata la prima automobile che ha acquistato.

Potete vedere lo scatto in cui Bruce Springsteen abbraccia il se stesso targato Eighties, ossia Jeremy Allen White con i vestiti di scena del film Deliver Me From Nowhere, nella foto che trovate in testa all’articolo e che vi proponiamo anche in fondo.