Assassinio sul Nilo, il trailer finale del film

Kenneth Branagh torna a interpretare Hercule Poirot in questo nuovo adattamento di un classico di Agatha Christie. Appuntamento fissato per l’11 febbraio 2022

Assassinio sul Nilo, il trailer italiano del nuovo film di Branagh

Ad aver pesato sulla programmazione della pellicola è stato sicuramente anche lo scandalo che ha coinvolto Armie Hammer. Questo è di fatto il suo ultimo film girato, dal momento che ha poi visto annullati svariati impegni. Sostituito su differenti set, è poi entrato in rehab. I suoi fan potranno rivederlo in un’importante produzione, in attesa che torni sul set nel prossimo futuro, magari dopo aver chiarito la propria posizione in merito ai fatti venuti a galla.

La produzione ha lanciato online il trailer finale della pellicola, che invita gli spettatori all’evento dell’anno. Un film da non perdere, ricco di grandi star, come confermano i character poster comparsi sul web.