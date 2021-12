Assassinio sul Nilo, il trailer italiano del nuovo film di Branagh

La pellicola, ispirata all'omonimo romanzo di Agatha Christie, sarà nelle sale italiane dal 10 febbraio. Con il regista, che interpreterà il ruolo di Hercule Poirot, un cast stellare Condividi

Dopo Assassinio sull’Orient Express, Hercule Poirot è pronto a tornare sul grande schermo, ancora una volta interpretato da Kenneth Branagh. L’attore e regista inglese, recita e dirige il suo secondo film ispirato ai romanzi di Agatha Christie, Assassinio sul Nilo, affiancato da un cast di stelle. L’uscita nelle sale italiane è prevista, dopo due anni e mezzo di rinvii legati prima alla produzione del film e poi alla pandemia di Covid, è prevista per il 10 febbraio. E Walt Disney ha deciso di distribuire il film esclusivamente al cinema e non sulla sua piattaforma streaming Disney +. In alto su questa pagina potete vedere il trailer del film.

Assassinio sul Nilo, la trama vedi anche Kenneth Branagh compie 60 anni: i suoi migliori film. FOTO Il film è basato sull’omonimo romanzo del 1937 di Agatha Christie. La vacanza in Egitto dell’investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l’idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta. Ambientata in uno scenario epico, caratterizzato da ampi panorami desertici e dalle maestose piramidi di Giza, questa drammatica storia di un amore finito male presenta un gruppo cosmopolita di viaggiatori dal look impeccabile, con colpi di scena che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso fino alla scioccante rivelazione finale.

ASSASSINIO SUL NILO, IL CAST leggi anche Con Branagh anche Shakespeare sale sull' Orient Express Nel cast, con Kenneth Branagh, una lunga lista di stelle di Hollywood e dintorni: Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders e Letitia Wright. Il film riunisce lo stesso team di Assassinio sull’Orient Express, con una sceneggiatura firmata da Michael Green. I produttori sono Ridley Scott, Kenneth Branagh, p.g.a., Judy Hofflund, p.g.a. e Kevin J. Walsh, mentre Mark Gordon, Simon Kinberg, Matthew Jenkins, James Prichard e Matthew Prichard sono i produttori esecutivi.

FILM SOLO AL CINEMA leggi anche Belfast, il trailer del film di Kenneth Branagh Con il ritorno del pubblico al cinema, Disney si è impegnata a distribuire Assassinio sul Nilo in esclusiva nelle sale cinematografiche. Il presidente della produzione di 20th Century Studios Steve Asbell afferma: “La visione ampia ed elegante di Ken per questa storia classica merita di essere vista sul più grande schermo possibile. Siamo così orgogliosi di questo film, del nostro brillante cast e del lavoro stellare che è stato fatto per portare Assassinio sul Nilo sullo schermo. Sappiamo che il pubblico non vede l'ora di vivere la prossima avventura di Hercule Poirot e siamo entusiasti di continuare a lavorare con Ken mentre presta la sua magistrale visione narrativa al nuovo film di questo celebre franchise”.