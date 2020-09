I 130 anni di Agatha Christie: 10 tra i migliori romanzi dell'autrice

Agatha Christie è nata il 15 settembre del 1890, e a 130 anni dalla nascita resta una delle scrittrici più influenti e prolifiche del XX secolo. Dalla sua penna sono usciti due personaggi iconici, tra gli investigatori più noti della letteratura: Hercule Poirot e Miss Marple, divenuti famosi in tutto il mondo e riadattati per varie produzioni cinematografiche e televisive. Con oltre 80 romanzi pubblicati in 45 lingue, è la scrittrice inglese più tradotta dopo Shakespeare. Dal primo romanzo, "Poirot a Styles Court", edito nel 1920, ecco i 10 migliori libri della maestra del giallo.

Nel 1926 la scrittrice pubblica "The Murder of Roger Ackroyd", al quinto posto nella classifica del 1990 della Crime Writer's Association sui 100 migliori romanzi gialli e al dodicesimo in quella della Mystery Writers of American. "L'assassinio di Roger Ackroyd" è considerato tra i capolavori di Agatha Christie, con protagonista ancora una volta l'investigatore Poirot alle prese con un caso dalla conclusione inaspettata.

Come il suo omonimo Ercole, in "The Labours of Hercules" il detective belga deve risolvere dodici casi per poi poter terminare la sua carriera di investigatore privato. La serie di racconti è stata pubblicata nel 1947 e vi compaiono i personaggi della segretaria Miss Lemon, del maggiordomo Georges e dell'ispettore capo Japp.

Probabilmente il più famoso romanzo della scrittrice e il più riadattato per cinema e tv è "Murder on the Orient Express". Pubblicato nei primi anni '30, inizialmente a puntate su The Saturday Evening Post, Poirot deve risolvere un caso che sembra irrisolvibile. Tutto avviene a bordo di un treno, tutti sembrano apparentemente innocenti.

"Dieci piccoli indiani"

Una filastrocca e dieci statuette che scompaiono una alla volta dopo ogni omicidio sono l'asse portante del romanzo "Ten Little Niggers" (titolo originale; pubblicato in Usa come "And Then There Where None"), il libro giallo più venduto in assoluto. Non c'è nessun investigatore questa volta e tutto si svolge su una misteriosa isola a forma di testa.

"La parola alla difesa"



Il titolo originale è "Sad Cypress" e in "La parola alla difesa" si parte da una donna, Elinor Carlisle, accusata di omicidio e in attesa dell'esecuzione. Ma qualcuno sospetta che il vero colpevole non sia ancora stato trovato e chiama Poirot per riuscire a dimostrarlo, in una lotta contro il tempo.