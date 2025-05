Notte Europea dei Musei 2025: eventi e aperture straordinarie

Stasera torna la Notte Europea dei Musei 2025 con ingressi a 1 euro, aperture straordinarie e tanti eventi nei musei di tutta Italia. L’evento, giunto alla sua ventesima edizione, è promosso dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio dell’UNESCO, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM, e coinvolge in contemporanea gran parte delle capitali e delle città d’arte europee. Un’occasione unica per vivere i musei di notte, in modo inedito. Anche quest’anno, le principali città italiane si preparano ad accogliere il pubblico con aperture straordinarie serali e attività culturali per tutte le età. La lista completa è disponibile sul sito del Ministero della Cultura, ma abbiamo selezionato alcuni degli eventi più interessanti e le aperture straordinarie annunciate tra le città italiane.

Roma

Roma partecipa ovviamente con entusiasmo all’iniziativa con i suoi Musei Civici, aperti dalle 20:00 alle 2:00 con ultimo ingresso all’1:00 e biglietto a 1 euro. Oltre alle collezioni permanenti, il pubblico potrà assistere a spettacoli dal vivo, concerti ed eventi pensati per trasformare ogni museo in un palcoscenico. Tra i luoghi coinvolti, i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis, i Mercati di Traiano, la Galleria d’Arte Moderna, il Museo di Roma a Palazzo Braschi e tanti altri.