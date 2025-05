Le mostre d'arte e i musei gratis a Napoli da non perdere a maggio

Domenica 4 maggio, come ogni prima domenica del mese, ritorna l’apertura gratuita dei Musei statali a Napoli e in Campania per l’evento Domenica al Museo. Un’occasione eccezionale per ammirare i tantissimi capolavori esistenti in città e in tutta la regione e visitare i musei e i parchi archeologici statali. Restano ancora pochissimi giorni per la mostra "The World of Banksy" – The Immersive Experience che resterà solo sino al 4 maggio all'Arena Flegrea indoor, alla Mostra d'Oltremare. Mentra al Museo Madre, prosegue, fino al 19 maggio, la mostra “Gli Anni. Capitolo 1” che offre una panoramica sull’arte contemporanea dagli anni ’60 ai giorni nostri. Un percorso suggestivo per comprendere le radici della creatività moderna.

La mostra a Pompei

“Essere donna nell’antica Pompei” – sino al 31 gennaio 2026 presso la Palestra grande degli scavi a Pompei - a cura di Francesca Ghedini e Monica Salvadori ha come filo conduttore la scoperta delle condizioni di vita delle donne e bambine, dei numerosi aspetti della vita quotidiana e della posizione che esse occupavano nella casa e nella società romana e ancor più in una città campana quale Pompei. Un percorso di 8 sezioni nel quale attraverso affreschi, ritratti privati e funerari, graffiti, iscrizioni ed oggetti d’uso sono documentate le diverse categorie femminili: matrone, liberte, schiave; nelle varie fasi della vita: nascita, infanzia, matrimonio, maternità, morte; e nei diversi ruoli che svolgevano nella società.