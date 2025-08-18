Morto Pippo Baudo, oggi la camera ardente a Roma. DIRETTA

Pino Pagano, oggi 69enne, vive ancora in una casa popolare a Castel Maggiore (Bologna), con la moglie e il cane. Conserva in cantina i ritagli di giornale e gli stivaletti indossati la sera del 23 febbraio 1995, quando salì sulla balaustra dell'Ariston minacciando di suicidarsi in diretta tv. Sedici milioni di italiani lo hanno visto, prima che Pippo Baudo, per il quale ora dice di essere "in lutto", lo andasse a salvare, in una delle scene più celebri della storia del Festival di Sanremo. All'epoca si era parlato di un gesto disperato, ma Pagano ha più volte raccontato che fu preparato a tavolino per coprire un "buco" lasciato dall'assenza di Elton John. "Pensavo di cambiare vita, invece mi sono pentito - racconta -. È stata solo pubblicità negativa", racconta alle pagine bolognesi di Repubblica. Il clamore è stato enorme: "Dopo mi inseguivano anche alla Coop, fecero persino dei poster con la mia immagine". Per il compenso, però, le promesse non sarebbero state rispettate: "Mi avevano offerto 25 milioni di lire, ma finì che me ne diedero soltanto 500mila, più una serie di comparsate in tv che erano incluse negli accordi", racconta. E con Baudo non è finita bene, perché il presentatore non ha più voluto incontrarlo. Anche la vita di Pagano non ha avuto la svolta sperata. Prima di Sanremo aveva già minacciato d buttarsi dalla Tour Eiffel a Parigi. "Volevo diventare famoso, un personaggio, magari anche scrivere un libro, cambiare la mia vita", dice. Oggi, invece, vive "con una pensione di invalidità da 750 euro". Un tumore, due infarti, la perdita di un polmone e della voce hanno segnato gli anni successivi. Oggi la scena del Festival è tornata virale sui social, ma Pagano non riesce a guardarla fino alla fine. In cantina conserva ancora i ritagli di giornale del 1995, insieme agli stivaletti che indossava quella sera, mentre il maglione grigio che portava all'Ariston è stato buttato via dalla moglie "l'anno scorso perché si era infeltrito", conclud