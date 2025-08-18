Morto Pippo Baudo, oggi la camera ardente a Roma. DIRETTA

Dalle ore 10 di oggi, lunedì 18 agosto, presso il Teatro delle Vittorie, a Roma, è possibile dare l'ultimo saluto al celebre conduttore, che è scomparso sabato 16 agosto all'età di 89 anni. Numerose le personalità che hanno deciso di rendergli omaggio, dall'ex moglie Katia Ricciarelli al cantante Eros Ramazzotti
Dalle ore 10 di oggi, lunedì 18 agosto, la camera ardente di Pippo Baudo (FOTOGALLERY) è aperta al pubblico presso il Teatro delle Vittorie, a Roma. Si tratta del luogo dove il celebre conduttore, scomparso sabato 16 agosto all'età di 89 anni dopo una lunga malattia, aveva realizzato i suoi programmi più importanti (I MOMENTI STORICI IN TV) e dove ora il feretro circondato da rose rosse si staglia sullo sfondo di un sipario rosso mentre su uno schermo televisivo scorrono le immagini della sua decennale carriera.
Oggi sarà possibile dare l'ultimo saluto a Pippo Baudo fino alle ore 20, mentre martedì 19 agosto la camera ardente sarà aperta dalle ore 9 alle ore 12.
I funerali si terranno invece mercoledì 20 agosto alle ore 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania, città natale di Baudo. Le esequie saranno trasmesse in diretta sul Tg1 dalle ore 15:30 alle ore 18:10.
Molte le personalità presenti, a partire dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Mi ricordo una cena conviviale tra amici, a chiacchierare anche con mia moglie che ha origini siciliane, quindi parlò tantissimo della sua terra. È un uomo positivo che ci mancherà”, ha detto.
Anche l'ex moglie Katia Ricciarelli (FOTOSTORIA)e l'amica Mara Venier hanno reso omaggio al feretro.
“Abbiamo fatto tanti spettacoli insieme, io e Baudo. Ti voglio bene Pippo, non posso dirti che ci vedremo presto. C’è tempo”, ha invece detto Lino Banfi.
“Era il migliore, un grande. È dura”, ha aggiunto Eros Ramazzotti.
Conti, "impossibile essere un erede di Pippo Baudo"
- "Si è spenta la tv, personalmente si è spento un faro, un punto di riferimento importantissimo però in qualche modo è uno di quei personaggi che passano alla storia quindi non ci lasceranno mai per tutto quello che ci ha regalato". Lo dice Carlo Conti all'uscita dalla camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie a Roma. Soprattutto "Baudo è stato un grande esempio nel trasformare il presentatore in conduttore cioè in quello che nello stesso tempo detta anche i tempi del programma televisivo, in questo è stato uno dei primi, forse il primo", aggiunge. A chi gli chiede se si senta un suo erede risponde: "No, non esistono eredi, è impossibile essere eredi di Baudo". Conti spiega che "quando mi dicevano che baudeggiavo mi facevano il più grande complimento, era come dire a un calciatore che ha battuto una punizione come Maradona, quindi per me è sempre stato un motivo di orgoglio". L'Ariston ha annunciato che intitolerà il camerino principale a Pippo Baudo; "Sarà un onore allora entrare in quel camerino", commenta. Rispetto alla possibilità che nasca un premio in suo onore dice: "è troppo presto per parlarne, l'abbiamo ricordato ogni anno, figuriamoci stavolta che sarà il primo festival senza Pippo". Il suo più grande insegnamento è stato "fare una tv garbata, corretta, nel rispetto dei telespettatori".
Max Giusti, Baudo ha accompagnato un Paese
Lui ha accompagnato un Paese, quando qualcosa lo diceva Pippo Baudo voleva dire che era vero. Era una persona straordinaria che ti rispondeva sempre al telefono, se c'avevi bisogno lui correva'. Lo ha detto Max Giusti alla camera ardente di Pippo Baudo allestita al Teatro delle Vittorie. "Io ho iniziato a fare la televisione e i miei primi passi quando c'era lui, quando mi serviva un consiglio c'era lui. -racconta - andavi nel suo camerino, lui ti riceveva ancora un po' in déshabille, ed era bellissimo".
Ramazzotti, "Pippo Baudo era il migliore"
"Il migliore, il migliore, è dura... ". Sono le poche parole che dice Eros Ramazzotti uscendo dal Teatro delle Vittorie, dove è stata allestita la camera ardente per Pippo Baudo. Il cantautore, che si è trattenuto all'interno una ventina di minuti, ha vinto nel 1984 tra i giovani il festival di Sanremo in una delle 13 edizioni condotte da Baudo
Minacciò il suicidio a Sanremo, 'sono in lutto per Baudo'
Pino Pagano, oggi 69enne, vive ancora in una casa popolare a Castel Maggiore (Bologna), con la moglie e il cane. Conserva in cantina i ritagli di giornale e gli stivaletti indossati la sera del 23 febbraio 1995, quando salì sulla balaustra dell'Ariston minacciando di suicidarsi in diretta tv. Sedici milioni di italiani lo hanno visto, prima che Pippo Baudo, per il quale ora dice di essere "in lutto", lo andasse a salvare, in una delle scene più celebri della storia del Festival di Sanremo. All'epoca si era parlato di un gesto disperato, ma Pagano ha più volte raccontato che fu preparato a tavolino per coprire un "buco" lasciato dall'assenza di Elton John. "Pensavo di cambiare vita, invece mi sono pentito - racconta -. È stata solo pubblicità negativa", racconta alle pagine bolognesi di Repubblica. Il clamore è stato enorme: "Dopo mi inseguivano anche alla Coop, fecero persino dei poster con la mia immagine". Per il compenso, però, le promesse non sarebbero state rispettate: "Mi avevano offerto 25 milioni di lire, ma finì che me ne diedero soltanto 500mila, più una serie di comparsate in tv che erano incluse negli accordi", racconta. E con Baudo non è finita bene, perché il presentatore non ha più voluto incontrarlo. Anche la vita di Pagano non ha avuto la svolta sperata. Prima di Sanremo aveva già minacciato d buttarsi dalla Tour Eiffel a Parigi. "Volevo diventare famoso, un personaggio, magari anche scrivere un libro, cambiare la mia vita", dice. Oggi, invece, vive "con una pensione di invalidità da 750 euro". Un tumore, due infarti, la perdita di un polmone e della voce hanno segnato gli anni successivi. Oggi la scena del Festival è tornata virale sui social, ma Pagano non riesce a guardarla fino alla fine. In cantina conserva ancora i ritagli di giornale del 1995, insieme agli stivaletti che indossava quella sera, mentre il maglione grigio che portava all'Ariston è stato buttato via dalla moglie "l'anno scorso perché si era infeltrito", conclud
Il Ministro Giuli, "Pippo Baudo ha rappresentato la migliore tv"
Essere qui è "un doveroso omaggio all'uomo che ha rappresentato la migliore televisione italiana, una grande forma di intrattenimento, che al tempo stesso non ha mai rinunciato ai canoni del servizio pubblico. Un gentiluomo della televisione che non ha mai deluso nessuno e intorno al quale tutti hanno sempre trovato un consenso notevole e comprovato". Lo ha detto il ministro della cultura Alessandro Giuli alla camera ardente allestita per Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie. "Baudo è stato sempre attaccato alla Rai, è stato un pezzo della sua vita e al tempo stesso è stato ed è, a tutt'oggi, l'anima della Rai. Mi permetto, in conclusione, di sottolineare la bellezza, la sobrietà e la forza istituzionale dell'allestimento di questo feretro che ci invita alla riflessione su una persona speciale per una grandissima azienda quale è la Rai".
L'ultima apparizione di Baudo in tv a Ballando con le Stelle
L’ultima volta in cui Baudo è stato visto in pubblico risale a settembre 2024, durante i festeggiamenti per il 90° compleanno del suo caro amico Pierfrancesco Pingitore. Nonostante fosse in sedia a rotelle, venne immortalato sorridente, circondato da colleghi e amici dello spettacolo. Quella fu l’ultima sua apparizione davanti a un pubblico, un gesto di affetto e presenza anche nei momenti di fragilità.
Mara Venier e Katia Ricciarelli alla camera ardente di Baudo
Katia Ricciarelli e Mara Venier sono arrivate sottobraccio alla camera ardente di Pippo Baudo allestita al teatro delle Vittorie. All'entrata hanno abbracciato il direttore generale della Rai Roberto Sergio. Nello studio dove il conduttore ha realizzato i suoi più importanti programmi, il feretro sul fondo di un sipario rosso è circondato da rose rosse; su uno schermo televisivo scorrono immagini della carriera del presentatore, proiettate anche all'entrata. Fra le corone intanto intorno alla bara, con un picchetto di carabinieri in alta uniforme, spiccano quelle del Presidente della Repubblica, del presidente della Camera, del sindaco di Roma e della Rai. Venier e Ricciarelli si sono sedute nello spazio riservato alla famiglia, dove hanno abbracciato la figlia e l'assistente di Baudo. Tra i primi ad arrivare, anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, l'avvocato Giorgio Assumma, Gigi Marzullo, e Gloria Guida.
Al Teatro delle Vittorie di Roma l’omaggio del pubblico al feretro
La camera ardente, per l’ultimo saluto da parte del pubblico a baudo, è stata allestita in uno dei luoghi che lo hanno visto tante volte protagonista: sarà aperta fino alle 20 e poi domani dalle 9 alle 12. Vip e gente comune per l’omaggio al feretro. I funerali mercoledì pomeriggio in Sicilia, nella Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania
La camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie
La camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie