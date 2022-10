L’attore e regista inglese ha trovato i protagonisti del suo nuovo film adattamento di un romanzo di Agatha Christie Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dopo Assassinio sul Nilo e Assassinio sull’Oriente Express, Branagh è pronto a riportare sul grande schermo un’altra avventura del detective Hercule Poirot, A Haunting in Venice. Terzo film con i 20th Century Studios, Branagh è pronto per lavorare su un nuovo film giallo e ha scelto le star che faranno parte del cast corale previsto dal copione.

Chi sarà nel cast del film? leggi anche Il Colibrì, una clip esclusiva del film con Pierfrancesco Favino Jamie Dornan, Tina Fey, Michelle Yeoh, Jude Hill e Kelly Reilly sono stati reclutati per l'ensemble delle star di A Haunting in Venice, con Emma Laird, Kyle Allen, Camille Cottin, Ali Khan e Riccardo Scamarico chiamati in causa per il momento. Le riprese dovrebbero iniziare ad Halloween, il 31 Ottobre, e il film si basa sul romanzo di Agatha Christie del 1969 intitolato Halloween Party quindi questa scelta di produzione ha un che di ironico. Michelle Yeoh continuerà la scia del successo di Everything Everywhere All at Once degli ultimi giorni, mentre Dornan e il piccolo Jude Hill torneranno a lavorare con Branagh dopo Belfast, attualmente disponibile su Prime Video.

A Haunting in Venice: la sinossi Scritto da Michael Green il film è al momento definito come un “inquietante thriller soprannaturale”. Poirot è in pensione e vive in esilio per sua scelta, nella città più affascinante del mondo. Partecipa con riluttanza a una seduta spiritica in un decadente palazzo infestato quando uno degli ospiti viene ucciso. Il detective si ritrova in un mondo sinistro di ombre e segreti, da scoprire.

Cosa pensa Branagh del suo nuovo giallo approfondimento Festa del Cinema di Roma, i film più attesi. FOTO "Questo è uno sviluppo fantastico del personaggio di Hercule Poirot, così come del franchise di Agatha Christie" ha dichiarato Branagh in una nota. “Basato su una complessa e poco conosciuta storia di mistero ambientata ad Halloween in una città pittorescamente incantevole, è un'opportunità straordinaria per noi, come registi, e sto assaporando l'opportunità di offrire qualcosa di veramente agghiacciante per il nostro fedele pubblico cinematografico”. Judy Hofflund è produttrice, con Louise Killin e James Prichard come produttori esecutivi, insieme ai registi Ridley Scott, Simon Kinberg e Mark Gordon.