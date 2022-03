Steve Asbell, presidente dei 20th Century Studios, ha confermato la realizzazione di un nuovo film al magazine The Hollywood Reporter

Steve Asbell, presidente dei 20th Century Studios President, ha rilasciato un'intervista esclusiva al magazine The Hollywood Reporter al quale ha confermato la lavorazione di un terzo film su Hercule Poirot, personaggio ideato da Agatha Christie , portato al cinema da Kenneth Branagh che ha interpretato e diretto Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo.

Nessuna indiscrezione per quanto riguarda l’eventuale inizio delle riprese, il cast o la data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli a riguardo.