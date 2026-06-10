I novelli sposi sono stati avvistati a Tropea per una tappa a sorpresa dopo le nozze celebrate a Palermo. La coppia ha soggiornato a Villa Paola e ha cenato nel ristorante Il Convivio, nel centro storico. Arrivati con la sicurezza, si sono mostrati riservati. Alcuni clienti li hanno riconosciuti e fotografati senza disturbarli
La popstar internazionale Dua Lipa e l’attore britannico Callum Turner hanno fatto tappa a sorpresa a Tropea, nel Vibonese. La visita arriva dopo i festeggiamenti di nozze celebrati nei giorni scorsi a Palermo.
La coppia è ripartita nella mattinata di oggi. Durante il soggiorno ha alloggiato a Villa Paola, struttura ricettiva ricavata da un ex convento affacciato sul mare, tra le più note della zona.
Cena nel centro storico
Nel corso della serata, Dua Lipa e Callum Turner hanno cenato nel ristorante “Il Convivio”, nel centro storico. A confermare la presenza è il titolare del locale.
“Sono arrivati in serata accompagnati da personale della sicurezza. Si sono mostrati molto riservati e cordiali”, ha riferito il gestore. La coppia ha scelto alcune specialità locali, tra cui “ravioli con ’nduja e cipolla”.
“Al termine della cena ci hanno fatto i complimenti per il cibo e l’accoglienza”, ha aggiunto. La presenza della cantante non è passata inosservata. Alcuni clienti hanno riconosciuto la coppia e scattato fotografie, mantenendo la distanza e rispettando la privacy durante la serata.
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