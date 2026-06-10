Can Yaman apre la 4ª edizione dell'Outdoor Film Festival

L’attore turco sarà il grande protagonista della serata inaugurale della quarta edizione del festival, in programma dal 2 al 5 luglio 2026 a San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Reduce dal successo di Sandokan su Rai 1, Yaman sfilerà sul red carpet e riceverà il Taurus

Can Yaman, l'attore turco reduce dal successo di Sandokan, e volto notissimo nel nostro Paese, sarà il grande protagonista della serata inaugurale della quarta edizione dell’Outdoor Film Festival, in programma a San Valentino Torio (Salerno) dal 2 al 5 luglio.

Can Yaman apre la quarta edizione dell'Outdoor Film Festival a San Valentino Torio Ogni estate ha i suoi appuntamenti, capaci di trasformare borghi e città in palcoscenici. Per il 2026, San Valentino Torio si prepara ad accogliere la quarta edizione dell'Outdoor Film Festival con un colpo da maestro: Can Yaman sarà il super ospite della serata d'apertura di giovedì 2 luglio, con arrivo sul red carpet alle ore 19 per incontrare pubblico e fan, e una salita sul main stage alle 21 per un panel speciale e per ricevere il Taurus Award, riconoscimento che celebra il successo ottenuto con Sandokan su Rai 1.

La manifestazione, diretta artisticamente da Giuliano Squitieri, si svolgerà dal 2 al 5 luglio nel cuore del paese e coinvolgerà appassionati di cinema e un pubblico trasversale per età e provenienza. Il Taurus Award è il riconoscimento che il festival assegna a personalità del cinema e della televisione che si sono distinte a livello internazionale. Quest'anno la scelta cade su un attore che in pochi anni ha saputo conquistare prima il mercato turco, poi quello italiano e infine quello europeo.

Can Yaman e il momento d'oro dopo Sandokan L'annuncio della presenza di Can Yaman all'Outdoor Film Festival arriva in un momento di forte visibilità per l'attore. Il successo di Sandokan è stato tale da valere alla serie il Nastro d'Argento internazionale per la risonanza mediatica, grazie anche a un cast di rilievo che comprende Alessandro Preziosi nei panni di Yanez de Gomera, Ed Westwick nel ruolo di Lord James Brooke e l'esordiente Alanah Bloor nel ruolo di Lady Marianna. Per Yaman, che interpreta la Tigre della Malesia, si tratta di una consacrazione definitiva nel panorama televisivo italiano e non solo. Il 2026 si è aperto per l'attore turco all'insegna di un successo che non accenna ad arrestarsi, dunque, segnando una vera consacrazione internazionale. La partecipazione all'Outdoor Film Festival si inserisce in un calendario estivo fitto di eventi e premi, a conferma di un momento di carriera che va ben oltre il fenomeno fan e tocca il riconoscimento della critica e delle istituzioni culturali. Zazoom Approfondimento Can Yaman, trasformazioni fisiche dai primi ruoli fino a Sandokan