Brad Pitt debutta come scultore con una mostra a Tampere, in Finlandia

LE OPERE

approfondimento

Tra le nove opere esposte da Brad Pitt, la sua primissima scultura House A Go Go rappresenta una casa in miniatura in corteccia d’albero, la grande scultura di gesso Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time raffigura uno scontro a fuoco, mentre una serie di sculture a forma di casa e in silicone trasparente sono colpite da munizioni di diverso calibro che rivelano la loro traiettoria e bloccano nella materia il movimento distruttivo. Le creazioni dell’attore si uniscono al primo grande lavoro visivo di Nick Cave, la serie narrativa The Devil: A Life, che su figurine di ceramica realizzate a mano, dipinte e smaltate in Inghilterra tra il 2020 e il 2022 ha raffigurato la vita del diavolo in diciassette stazioni, dall’innocenza all’esperienza fino al confronto con la nostra mortalità. Esteticamente, la serie ricorda le popolari figurine di epoca vittoriana Staffordshire Flatback, di cui il leader dei Bad Seeds è collezionista appassionato. Il padrone di casa, Thomas Houseago, propone invece la serie Visions, un ciclo di dipinti ispirati al simbolista norvegese Edvard Munch, realizzati all’aperto e focalizzati sui temi della natura, del paesaggio, dell’unità cosmica e del ciclo della vita.