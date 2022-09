Brad Pitt, l'arrivo a Venezia a sorpresa per la prima di Blonde

A sorpresa alla Mostra del Cinema di Venezia ci sarà anche il celebre attore, questa volta in veste di produttore del film Blonde. Grande attesa per il suo red carpet di questa sera, giovedì 8 settembre

Ieri sera Brad Pitt è atterrato all'aeroporto di Venezia e si è messo in direzione Lido. L'attore è stato immortalato in abiti sportivi e chitarra sulle spalle: in molti l'hanno salutato, riconoscendolo, e lui ha ricambiato il saluto con gentilezza. Ma perché Brad Pitt è a Venezia? La sua società Plan B Entertainment è la produttrice del film Netflix Blonde del regista Andrew Dominik, con Ana De Armas nei panni di Marilyn Monroe. Si tratta di una delle pellicole più attese del Festival, che verrà proiettata come prima mondiale. Riflettori puntati, quindi, sul red carpet di oggi , giovedì 8 settembre ore 19, dove tra gli altri sfilerà anche Brad Pitt.

Blonde, il film a Venezia

Prima di Brad Pitt, alla Mostra del Cinema di Venezia era arrivato il cast del film Blonde, con Ana De Armas richiestissima dai fotografi già all'imbarcadero dell'Hotel Excelsior. Nel cast della pellicola anche Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Julianne Nicholson e Lily Fisher. Blonde, tratto dall'omonimo romanzo bestseller di Joyce Carol Oates, è un film che racconta i tormenti e la vita di Marilyn Monroe, dalle umili origini come Norma Jeane all'ascesa nell'olimpo di Hollywood. Il film, che approderà su Netflix il 28 settembre, è stato preceduto da alcune polemiche: dopo la pubblicazione del trailer definitivo del film, infatti, alcuni fan di Marilyn hanno avuto da ridire sull'accento cubano di Ana De Armas che, secondo loro, non ricorderebbe il tono di voce della diva. Il regista Dominik, dal canto suo, ha impiegato dieci anni prima di trovare l'attrice a suo avviso perfetta per il ruolo. Ana De Armas, appunto. Ma la replica fu stata netta: "Il film non è stato fatto fino a quando non abbiamo trovato Ana e siamo riusciti a tagliare il traguardo", aveva rivelato lo stesso Brad Pitt in un'intervista.