Le pagelle di Venezia 79, tutti i look sul red carpet e al Lido. FOTO

Come da lunga tradizione, il Lido di Venezia si conferma anche per l'edizione numero 79 il luogo di maggiore interesse per gli appassionati di cinema, moda e celebrity style. Attenzione puntata, dunque, sul red carpet del Palazzo del Palazzo del Cinema e sui tanti moli di sbarco dei motoscafi carichi di star internazionali e nostrane pronte ad esibire look scelti con mesi di anticipo e destinati a fare il giro del web in pochissimi istanti. Ecco quelli davvero imperdibili



a cura di Vittoria Romagnuolo