12/13 ©IPA/Fotogramma

Per tornare con i piedi a terra, a Venezia non è insolito vedere molti sandali flat, specie per gli arrivi al Lido. Ecco il total look da giorno Valentino di Elodie che prevede sandali in pelle con allacciatura alla schiava ideali per gambe slanciatissime. Prima della cantante nostrana, li ha indossati anche Zendaya