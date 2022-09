Venezia 79, le pagelle dei look della settima serata. FOTO

2/14 ©Kika Press

Dopo la pellicola di Crialese, Penélope Cruz torna sotto i flash per il thriller On The Fringe. Per questo nuovo appuntamento veneziano, l'attrice premio Oscar cambia registro e look e in Dolce e Gabbana è più convincente che in abiti Chanel. Voto 8

GUARDA GLI ULTIMI VIDEO sulla Mostra del Cinema di Venezia 2022