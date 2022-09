1/5 ©IPA/Fotogramma

Lo stretto legame tra Tilda Swinton e la Mostra del Cinema di Venezia si rafforza anche in questa edizione. L’attrice britannica è arrivata al Lido per presentare The Eternal Daughter di Johanna Hogg

