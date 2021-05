The Human Voice, il trailer del cortometraggio di Pedro Almodóvar

Il 13 maggio farà il proprio esordio in Italia la prima collaborazione in assoluto tra Pedro Almodovar e Tilda Swinton

Un nuovo lavoro firmato Pedro Almodovar , dal titolo “ The Human Voice ”. Un cortometraggio presentato fuori concorso alla 77° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Un progetto che giunge in Italia dal 13 maggio 2021 .

Grande attesa per questo corto, tra gli elementi più interessanti del Festival di Venezia 2020. La protagonista è Tilda Swinton , impegnata per la prima volta su un set del celebre regista spagnolo, premiato con un Leone d’oro alla carriera.

The Human Voice, trama

Pedro Almodovar e Tilda Swinton hanno dato vita a un libero adattamento del testo teatrale di Jean Cocteau, “La voce umana”. Una prova rischiosa e delicata e, al tempo stesso, un esame superato a pieni voti, stando al giudizio della critica internazionale.

La trama è incentrata su una donna, rimasta sola dopo la conclusione di un amore. Una condizione che l’ha di fatto svuotata. Deve fronteggiare le varie fasi del dolore da sé, distante da tutti e tutto. Nella sua mente è ben percepita una voce maschile, che il pubblico non può cogliere. La distanza di quest’ultima dallo spettatore sta a indicare proprio la separazione tra i due ex amanti. Non restano altro che brandelli di una storia, con sentimenti ancora vivi che però risultano tronchi.

Un testo messo in scena in passato con grandi artisti. Basti pensare ad Anna Magnani, Ingrid Bergman e Sophia Loren. In questo caso l’eccellente prova attoriale di Tilda Swinton incontra la ben nota mano registica di Pedro Almodovar. La sua eleganza e attenzione a ogni minimo dettaglio riesce a trovare sfogo in maniera perfetta, anche perché il tutto si concentra in un’esplosione di sensazione di appena 30 minuti.