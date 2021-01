L’attrice ha raccontato d’aver ricevuto un grande aiuto nella ricerca di sé da svariati artisti, da Wes Anderson a Luca Guadagnino Condividi:

Tilda Swinton è una delle attrici più apprezzate del panorama di Hollywood. Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2008 per “Michael Clayton” e un numero incredibile di pellicole dal grande spessore. La sua carriera cinematografica ha avuto inizio nel 1986 e da allora si è arricchita di grandi successi.

approfondimento Le foto più belle di Tilda Swinton Nelle ultime ore il suo nome circola sul web, però, per un motivo differente, ben distante dal mondo della recitazione. Nel corso di un’intervista rilasciata a “Vogue”, l’attrice ha infatti rivelato di identificarsi come queer. Quello affrontato dalla Swinton era un discorso ampio. Ha infatti raccontato di come la sua carriera le abbia consentito di entrare in contatto con altre anime uniche. Un viaggio interiore, oltre che professionale, conclusosi con l’individuazione di una certa sensibilità e di un senso di identità: “Essere queer, per me, è qualcosa che ha a che fare con la sensibilità. Ho sempre sentito di essere queer, stavo solo cercando il mio circo queer. Alla fine l’ho trovato e ho capito che quello era il mio mondo”.

Tilda Swinton, icona queer approfondimento I migliori film di Tilda Swinton Un processo di scoperta di sé che ha visto protagonisti svariati creativi di Hollywood. Tilda Swinton ha infatti spiegato come Wes Anderson e Jim Jarmusch l’abbiano aiutata a comprendere chi fosse realmente: “Ora ho una famiglia con Wes Anderson, un’altra con Bong Joon-ho, una con Jim Jarmusch, con Luca Guadagnino, Lynne Ramsay e Joanna Hogg”.