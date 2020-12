Elliot Page, il primo post su Instagram dopo il cambio di genere

La star 33enne aveva annunciato settimane fa di essere un transgender e che da quel momento in poi il suo nome non sarebbe più stato Ellen ma Elliot. "Il vostro amore è stato il regalo più grande. Siateci sempre l’uno per l’altro", scrive l'interprete di The Umbrella Academy sui social network

"Il vostro amore e il vostro supporto sono stati il regalo più grande". Queste le parole di Elliot Page nel suo primo post su Instagram dopo l’annuncio del cambio di genere e di nome. La star di The Umbrella Academy ha dunque voluto ringraziare i suoi fan e follower per il sostegno in questo momento così importante. "Siateci sempre l’uno per l’altro…ci vediamo nel 2021" scrive l’attore canadese. (LA CARRIERA DI ELLIOT PAGE)

L’annuncio sul cambio di sesso e di nome approfondimento Elliot Page continuerà a interpretare Vania in The Umbrella Academy Lo scorso 1 dicembre, sempre con un post su Instagram, Page aveva annunciato: "Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans". Dichiarando pubblicamente di aver terminato il passaggio di sesso, l’attore aveva poi aggiunto che "i pronomi per chiamarmi ora sono lui/loro". Nello stesso post, la star, diventata famosa per la sua parte nel film Juno, con cui si è aggiudicata anche una candidatura all'Oscar, aveva chiarito come il suo nome da quel momento in poi non sarebbe più stato Ellen ma Elliot. "Amo il fatto di essere trans. E amo anche essere queer. E più mi abbraccio forte e più sogno e più il mio cuore esplode e io fiorisco", scriveva ai suoi fan.