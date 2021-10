The Killer, Tilda Swinton nel film con Michael Fassbender

La notizia è stata lanciata in esclusiva dal magazine The Playlist, le riprese prenderanno avvio il prossimo anno

Nuovo impegno all’orizzonte per uno dei volti più popolari e amati del mondo dorato di Hollywood. Nelle scorse ore il magazine The Playlist ha annunciato la partecipazione di Tilda Swinton alla produzione targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

approfondimento

The Killer sarà un thriller basato sulla serie francese di graphic novel con protagonista un assassino a sangue freddo, interpretato da Michael Fassbender, con una crisi psicologica in un mondo senza bussola morale.

Per quanto riguarda le riprese, l’apertura del set dovrebbe avvenire il prossimo anno, a questo punto non resta altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi in merito alla produzione Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).