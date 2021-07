Wes Anderson, nuovo film in arrivo con Tilda Swinton

Stando a quanto riportato in esclusiva da Variety, le riprese prenderanno il via in Spagna nel mese di settembre Condividi:

Nuova collaborazione in arrivo per il regista statunitense e l’attrice britannica. Nelle scorse ore Variety ha annunciato in esclusiva i dettagli della pellicola che vedrà la coppia riunirsi nuovamente.

Wes Anderson, la riprese del filmal via in Spagna approfondimento The French Dispatch, nuove foto del film di Wes Anderson Dalla location alla data di inizio delle riprese, il magazine ha rivelato numerose informazioni riguardanti il film che potrà contare sul sodalizio artistico di Wes Andersone e Tilda Swinton (FOTO). Variety ha svelato che il regista di Moonrise Kingdom - Una fuga d'amore dirigerà la pellicola che vedrà il coinvolgimento di Katherine Matilda Swinton, questo il nome all’anagrafe.

approfondimento The French Dispatch, il film di Wes Anderson sarà a Cannes 2021 Il magazine ha annunciato che l’apertura del set avverrà tra poche settimane, più precisamente nel mese di settembre, le riprese si terranno in Spagna nei pressi di Chinchón, piccola città situata a sud di Madrid. Non ci sono informazioni per quanto riguarda la trama e gli attori, non resta quindi altro da fare che attendere per consocere tutti gli sviluppi futuri.