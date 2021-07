Tilda Swinton nel primo film di Julio Torres, prodotto da Emma Stone

L'attrice presente al Festival di Cannes con tre film di cui è protagonista, ossia The French Dispatch, The Souvenir Part II e Memoria, reciterà nell'esordio registico dello scrittore, comico e attore salvadoregno famoso per aver firmato Saturday Night Live e co-creato, scritto e prodotto la serie HBO Los Espookys

La pellicola che segnerà il suo debutto nella settimana arte è per ora sprovvista di titolo, essendo nelle primissime fasi di sviluppo. Le uniche cose che già si sanno di questo film sono il genere e da chi sarà prodotto: vedremo Tilda Swinton in una commedia che verrà prodotta da Emma Stone e Dave McCary.

Dopo averla vista al Festival di Cannes, a cui ha presenziato con ben tre film di cui è protagonista (ossia The French Dispatch, The Souvenir Part II e Memoria ), l'attrice sarà a breve sul grande schermo nel cast di The Eternal Daughter , il film drammatico poliziesco statunitense-britannico che uscirà prossimamente (scritto, prodotto e diretto da Joanna Hogg).

Tilda Swinton ultimamente è davvero impegnatissima, come dimostra la sua agenda farcita di red carpet per le première dei suoi film conclusi e di ciak di titoli che usciranno.

Julio Torres è uno dei più rinomati autori di genere comedy della televisione statunitense. Dal 2016 al 2019 ha lavorato come sceneggiatore al Saturday Night Live, il celebre show per cui continua ancora oggi a scrivere in maniera occasionale. Ha pure recitato nello speciale My Favorite Shapes, uscito su HBO nel 2019.

Un'impegnatissima Tilda Swinton



Per quanto riguarda Tilda Swinton, l'attrice non ha certo bisogno di presentazioni.

Nella sua agenda ricchissima di impegni, anche le pagine dei prossimi mesi sono state già ampiamente riempite...

La diva farà parte del cast del prossimo film di Wes Anderson, il cui inizio delle riprese è previsto entro la fine di quest'anno (i ciak si terranno in Spagna).

Reciterà anche nel Pinocchio di Guillermo del Toro e in un nuovo progetto cinematografico di genere fantasy diretto da George Miller, intitolato Three Thousand Years of Longing.



Negli ultimi mesi Tilda Swinton è stata impegnata sui set The French Dispatch, The Souvenir Part II e Memoria (che l'attrice ha presentato al Festival di Cannes nelle scorse ore).

Oltre al poliziesco The Eternal Daughter in uscita, questa new entry diretta da Julio Torres si rivela la ciliegina sul curriculum di un'interprete da chapeau.



Ricordiamo che nel 2007 ha recitato nel film Michael Clayton, per cui ha vinto l'Oscar e un BAFTA alla miglior attrice non protagonista.

Tra i tantissimi titoli cinematografici che compongono la sua cinematografia, spiccano Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio (2005), Il curioso caso di Benjamin Button (2008), Le cronache di Narnia - Il principe Caspian (2008), Io sono l'amore (2009), Le cronache di Narnia - Il viaggio del veliero (2010), Grand Budapest Hotel (2014), A Bigger Splash (2015), Doctor Strange (2016), Suspiria (2018) e Avengers: Endgame (2019), tra gli altri.