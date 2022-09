Per il 7° giorno di Mostra del Cinema di Venezia è atteso "Il signore delle formiche" di Gianni Amelio, altro film italiano in concorso che vede protagonisti Luigi Lo Cascio ed Elio Germano. Sempre nella selezione ufficiale, c'è "The Eternal Daughter" di Joanna Hogg, giallo drammatico con Tilda Swinton. Oggi è anche il giorno dell'anteprima mondiale in Concorso nella sezione Venezia Classici del docufilm prodotto da Sky Italia e Sky Studios: "Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America" di Francesco Zippel