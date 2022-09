Oggi, mercoledì 7 settembre, per l'ottavo giorno di Mostra del Cinema di Venezia troviamo in concorso "The Son" di Florian Zeller con protagonista Hugh Jackman e "Saint Omer" di Alice Diop. Fuori concorso ci saranno: "Dreamin' Wild", scritto e diretto da Bill Pohlad; "Freedom on Fire: Ukraine's Fight for Freedom" di Evgeny Afineevsky e "Gli ultimi giorni dell'umanità" del critico Enrico Ghezzi. Sempre dall'Italia, oggi sarà presentato nella sezione Orizzonti Extra la pellicola "Notte Fantasma" di Fulvio Risuleo