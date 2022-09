Oggi, giovedì 8 settembre, per il nono giorno di Mostra del Cinema di Venezia è atteso in concorso "Blonde" di Andrew Dominik, il biopic dedicato a Marilyn Monroe (interpretata per l’occasione dall’attrice Ana de Armas che sarà accompagnata da Brad Pitt sul red carpet). Presentato in concorso anche "Beyond the Wall" dell’iraniano Vahid Jalilvand mentre, non in gara, sono attesi i film italiani "Siccità" di Paolo Virzì e "The Matchmaker", il documentario di Benedetta Argentieri