12/21

THE MATCHMAKER di Benedetta Argenteri Tooba Gondal è una delle più famigerate jihadiste britanniche. A soli 20 anni, è partita da Londra per unirsi allo Stato islamico ed è diventata famosa in tutto il mondo come “The ISIS Matchmaker”, accusata di aver reclutato una dozzina di donne occidentali perché sposassero combattenti dell’ISIS. Tra il 2014 e il 2017, è stata attivamente impegnata a fare propaganda sui social network. Non appena l’ISIS ha iniziato a perdere terreno, è scomparsa da Internet. La regista l’ha ritrovata in un campo di prigionia in Siria