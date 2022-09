Mostra del Cinema di Venezia: i gioielli più belli del red carpet

1/20 ©IPA/Fotogramma

Non solo abiti. Gli outfit delle star che calcano il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia abbagliano anche per i gioielli, immancabili accessori delle dive. Per la cerimonia di apertura, la supermodella statunitense e Angelo di Victoria’s Secret Grace Elizabeth brilla nello scenografico collier in oro bianco tempestato da 82,2 carati di diamanti firmato Crivelli

