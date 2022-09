Penultimo giorno di Mostra del Cinema di Venezia: oggi ci sarà il passaggio dell'ultimo film italiano in concorso, ovvero "Chiara" di Susanna Nicchierelli. Presentati in gara anche "Les Miens" di Roschdy Zem e "No Bears" di Jafar Panahi. Fuori concorso invece ci saranno "Nuclear" di Oliver Stone e "Look at Me" di Sally Potter. Non mancherà il lutto e il cordoglio per la scomparsa della Regina Elisabetta