Venezia 79: Chiara, santa e ribelle. La recensione del film

Il Francesco di Liliana Cavani con Mickey Rourke e Helena Bonham Carter e il musical come Hair o Jesus Christ Superstar. L’umanesimo musicale dell’ensemble Anonima Frottolosi e il brano di Cosmo “Le cose più rare”. Il miracolo di Santa Scolastica e il cantico dei cantici. Susanna Nicchiareli non ha paura di osare. In Chiara, presentato in concorso al Festival, la regista miscela i mondi e le atmosfere più diverse. Così dopo Nico (Premio Orizzonti per il miglior film alla 74ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia) e Miss Marx, in gara nel 2019, la cineasta porta al lido un nuovo capitolo della sua cinematografia dedicato a figure femminili forti ma non troppo studiate, perché messe in ombra dai personaggi maschili con cui hanno collaborato. E l’opera adotta uno stile ancora più sperimentale e audace rispetto alle pellicole precedenti. Dalla lingua parlata dai protagonisti, agli sguardi musicali, sino alle sequenze cantate. Insomma, siamo davanti a un film anticonformista, parimenti al personaggio storico che dà il titolo al film.