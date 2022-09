All'Arsenale di Venezia è andato in scena il tradizionale amfAR Gala che riunisce in una speciale serata molti dei protagonisti della Mostra del Cinema di Venezia insieme a prestigiosi esponenti del mondo della moda e dell'arte per una raccolta fondi benefica. Ecco gli scatti degli ospiti più in vista coi loro look da grande evento



a cura di Vittoria Romagnuolo