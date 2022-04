The Help, il cast del film

The Help è un film del 2011 diretto da Tate Taylor, trasposizione cinematografica del romanzo di Kathryn Stockett. La pellicola ha ricevuto numerosi premi, tra cui l'Oscar ad Octavia Spencer come miglior attrice non protagonista. La storia, ambientata nel Mississippi degli anni 60, racconta la storia di Skeeter, ragazza bianca della buona società con l'ambizione di diventare una scrittrice. Decide così di iniziare intervistando le donne di colore che lavorano nelle più importanti famiglie del Sud. Ecco il cast