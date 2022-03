Oscar 2022, la lista completa con tutti i vincitori

I Segni del Cuore vince l'Oscar come miglior film, oltre a quello per la miglior sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista. Un solo Oscar per il Potere del Cane. Will Smith vince grazie a King Richard - Una famiglia Vincente, il premio come miglior attore protagonista. Jessica Chastain premiata come miglior attrice protagonista, 6 statuette per Dune. Nessun Oscar per l'Italia: Il miglior film internazionale è il giapponese Drive my Car

I Segni del cuore (disponibile su Sky Cinema e Now) vince tutte e tre gli Oscar per cui la pellicola era stata nominata (Miglior film, miglior sceneggiatura non originale, miglior attore non protagonista). Grande delusione per Il Potere del Cane che vince solo il premio per la miglior regia, a fronte delle 12 nomination. Delusione anche per L'Italia che resta a mani vuote. E' stata la mano di Dio, il film di Paolo Sorrentino viene sconfitto da Drive My Car che vince come miglior film internazionale, mentre Encanto viene premiato come miglior film d'animazione battendo Luca di Enrico Casarosa. Anche M

Una cerimonia che, al netto di una premiazione, è stata caratterizzata da un alterco in diretta tra Will Smith e Chris Rock. Quest'ultimo, mentre stava presentando il premio per i documentari, ha fatto una battuta sul taglio radicale dei capelli di Jada Pinkett Smith, la moglie di Will, che soffre di alopecia. L'attore, candidato per King Richard non l'ha presa bene: i censori trasmissione hanno tolto l'audio ma è stato facile, per chi sa leggere le labbra, interpretare la reazione di Will Smith. "Tieni il nome di mia moglie via dalla tua bocca" ha detto l'attore. Durante il discorso di ringraziamento si è poi scusato. Con le lacrime agli occhi, Will Smith ha chiesto perdono all'Academy per quello che era accaduto pochi minuti prima.

Altro momento da ricordare, il discorso di Mila Kunis, nata in Ucraina e salita sul palco degli Oscar per introdurre Re McIntyre. Kunis, che con il marito Ashton Kutcher ha già raccolto 35 milioni di dollari per l'Ucraina, non pronuncia il nome del suo paese ma le parole sono dirette a Kiev.

"Recenti eventi globali stanno frustrando molti di noi. Ma quando si assiste alla forza e alla dignità di coloro che affrontano tale devastazione, è impossibile non essere scossi dalla loro resilienza. Non si può non essere toccati e in soggezione davanti a coloro che trovano forza nel continuare a combattere attraverso questa oscurità inimmaginabile".

