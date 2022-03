King Richard, su Sky Primafila Premiere, il film con Will Smith

La pellicola di Reinaldo Marcus Green, con ben 6 candidature compresa quella a Will Smith come miglior attore, sarà di sicuro tra le opere protagoniste dell'edizione 2022 degli Oscar (che verrà trasmessa in diretta su Sky). Il film, disponibile su Sky Primafila Premiere ripercorre la vita di Richard Williams, il padre delle sorelle Williams, due delle più forti atlete dotate di tutti i tempi e che hanno cambiato lo sport del tennis per sempre Condividi

Una famiglia vincente - King Richard, il cast del film Ha mancato la statuetta con le candidature di "Alì" e "La ricerca della felicità", ora Will Smith, prova nuovamente a inseguire l'Oscar con il film "Una famiglia vincente - King Richard" (disponibile su Sky Primafila Premiere) di cui è in assoluto il protagonista principale. Del resto, il film ha tutte le carte in regola per sbaragliare la concorrenza, forte delle sei candidature (miglior film, miglior attore allo stesso Will Smith, miglior attrice non protagonista a Aunjanue Ellis, migliore sceneggiatura originale a Zach Baylin, migliore canzone originale a Dixson e Beyoncé per Be Alive, miglior montaggio a Pamela Martin) e di una storia potente di tenacia, testardaggine, rigidità esemplare. Solo così il protagonista della storia, Richard Williams interpretato magicamente da Smith, afroamericano portiere di notte, prima in Louisiana poi in California, comunque sia sempre in un sobborgo nero ad alto tasso di criminalità, può con determinazione che sfiora la dittatura da padre-padrone decidere lucidamente prima ancora della nascita che due delle sue figlie, Venus e Serena, sarebbero diventate un giorno le regine del tennis professionista e di Wimbledon, nonostante colore della pelle e conto corrente a zero.

La notte degli Oscar 2022 è su Sky Will Smith, che ha prodotto il film con la moglie Jada Pinkett e le campionesse del tennis, e lo ha fortemente voluto, si trasforma dunque in re Richard disposto a far fare ogni sacrificio alle due giovanissime fin quando non raggiungeranno l'obiettivo, diventando per tutto il mondo black un modello di autodeterminazione e di black power. Invecchiato, umile e seduttivo al tempo stesso, con uno sguardo magnetico e una faccia che trasuda povertà e sacrificio, Will Smith si trasforma nel genitore che non vuole perdere mai di vista i figli, plasmandoli per dare un senso al loro futuro, con regole 'sacre', in un mix di fede e fiducia.