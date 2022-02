13/14 ©Webphoto

Pop (Ciarán Hinds) è il nonno di Buddy, il padre di Pa, un uomo di Belfast in tutto e per tutto. Affascinante, romantico, caloroso, equilibrato, con un gran senso dell'umorismo, ha adorato sua moglie già dal primo istante in cui l'ha vista. È legato a Buddy e dispensa consigli moralmente discutibili su come dovrebbe rimediare ai suoi test di matematica. Come suo figlio, ha lavorato in Inghilterra da giovane per guadagnare di più, ma il suo lavoro di minatore ha messo a dura prova i suoi polmoni. È molto amato dalla sua famiglia e dalla comunità.