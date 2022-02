Belfast, trailer italiano del film di Branagh candidato a 7 Oscar

La Universal ha pubblicato un nuovo trailer in cui viene ufficializzata la data d'uscita in Italia della pellicola che arriverà nelle nostre sale il 24 febbraio. Oltre al video che anticipa ciò che vedremo, è stata condivisa anche una clip inedita dal titolo “Noi dobbiamo andare via da Belfast?"

È uscito il trailer italiano di Belfast, il film di Kenneth Branagh che agli Oscar 2022 ha fatto incetta di nomination, guadagnando ben sette candidature nelle categorie principali: miglior film, miglior regista, miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista, migliore sceneggiatura originale, miglior sonoro e per la migliore canzone. Scopriremo durante la notte degli Academy Awards quanti di questi prestigiosi premi si porterà a casa. La Universal nel frattempo ha pubblicato il trailer italiano in cui viene ufficializzata la data d'uscita nel nostro Paese: Belfast arriverà nelle sale nostrane il 24 febbraio. Oltre a condividere il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima pellicola, la casa di produzione offre ai fan di Branagh anche una clip inedita, intitolata “Noi dobbiamo andare via da Belfast?“ (che vi mostriamo in fondo a questo articolo). Il trailer in italiano di Belfast, invece, potete guardarlo nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Belfast



approfondimento

Belfast, il trailer del film di Kenneth Branagh

La pellicola è dichiaratamente semi-autobiografica. Tutta in bianco e nero, racconta l'infanzia del regista, che sul set viene interpretato dal giovanissimo attore Jude Hill.

La vera protagonista è però la città messa a titolo, non mero sfondo ma semmai proprio la prima donna del film.

Belfast viene raccontata da Kenneth Branagh, che ne parla in relazione al conflitto nordirlandese.



La trama è divertente, nonostante come scenario ci sia il tumulto targato fine anni ’60. Tutto è tenero e docile perché il punto di vista è quello infantile: gli occhi ingenui e puri di un bambino danno la loro personale interpretazione.

Il film si pone come un racconto di formazione di un bimbo di nove anni che si trova improvvisamente a muoversi in un mondo totalmente rovesciato, di colpo capovoltosi. Tutti quelli che prima del tumulto erano i punti fermi di quel bambino - così come di tutti quanti a Belfast - crollano all'improvviso. Assieme a quei punti fermi, anche tutto ciò che il protagonista credeva di aver finalmente compreso sulla vita cambia del tutto e per sempre.

Nonostante questo nocciolo della trama sia chiaramente non allegro, il film è intriso di risate, di musica e di quella magia che gli occhi di un bambino non riescono a spazzare via nemmeno in un periodo intensamente drammatico come quello che sta inconsapevolmente vivendo.



Il film ha collezionato ben sette nomination agli Oscar 2022 (aspettiamo di vedere se e cosa vincerà!) mentre ai Golden Globe di quest'anno su sette candidature ha vinto un solo globo dorato, quello per la migliore sceneggiatura che è stato consegnato a Kenneth Branagh (il quale, oltre a dirigere il film, lo ha pure scritto trattandosi di materiale altamente autobiografico).

La pellicola è stata presentata in Italia in occasione della Festa del Cinema di Roma e l'accoglienza è stata a dir poco entusiastica.