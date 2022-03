Drive My Car su Sky, 3 ragioni per vedere il film nominato agli Oscar

Con 4 candidature (miglior film, miglior film internazionale, migliore regia e migliore sceneggiatura non originale) la pellicola giapponese diretta da Hamaguchi Ryusuke ha ottime possibilità di aggiudicarsi almeno una statuetta. Scopriamo perché questo toccante road-movie dell'anima, in programmazione su Sky Cinema, disponibile on demand e in streaming su NOW, è un’opera assolutamente da non perdere

Le parole che abbiamo detto. Le parole che avremmo voluto dire. Le parole che non abbiamo capito. Hamaguchi incontra Murakami, gioca con Cechov e costruisce un’altissima riflessione sul potere del linguaggio, sui labirinti dell’amore, sulla capacità di rapportarci alle altre persone. Drive My Car è un road movie dell’anima, in equilibrio tra vita e rappresentazione, dove le solitudini dei personaggi (un regista, la sua giovane autista, gli attori e le attrici del suo laboratorio teatrale) si sfiorano, si guardano allo specchio, provano a decifrarsi. Drive My Car è una Saab 900 rossa che macina chilometri e pensieri. Drive My Car è un viaggio dentro ogni presente doloroso che cerca un’ipotesi di futuro.

“Drive my Car” è stato uno dei film più importanti della stagione cinematografica 2021. La pellicola è incentrata su Kafuku, un attore e regista teatrale che non riesce a superare la perdita della moglie Oto. L'uomo accetta di dirigere Zio Vanja per un festival di Hiroshima. Lì conosce Misaki, una giovane donna silenziosa incaricata di fargli da autista e di guidare la sua macchina. Viaggio dopo viaggio, superate le reciproche riluttanze, Kafuku e Misaki lasceranno affiorare segreti e confidenze…

Drive My Car, un film premiato in tutto il mondo

Premio miglior sceneggiatore a Ryûsuke Hamaguchi, Takamasa Oe. Miglior Film straniero ai Golden Globe 2022. Miglior film non in lingua inglese ai Bafta 2022. Drive My Car si presenta con questi riconoscimenti alla 94esima edizione degli Oscar 2022 (SCOPRI LO SPECIALE).



Le possibilità che vinca l'Oscar, come miglior film in lingua straniera risultano davvero altissime, senza dimenticare che l'opera è stata candidata per la miglior regia, miglior sceneggiatura e miglior film. Ed è la prima volta nella storia dell'Academy che un film giapponese concorre per la categoria più prestigiosa. Certo i premi sono arbitrari e talvolta seguono leggi non sempre meritocratiche. Tuttavia, il sito aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes riporta che il 98% delle 169 recensioni professionali di Drive My Car è positivo, con un voto medio pari a 8,70 su 10 e su Metacritc, il film ha ottenuto un punteggio di 91 su 100 basato su 40 recensioni, indicando un «plauso universale. Insomma, un 'opera che ha convinto l'intero globo terracqueo.

