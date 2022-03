8/10 @Dangphu Dingphu: A 3 Pigs Production

Lunana: il villaggio alla fine del mondo racconta la storia di un giovane insegnante, Ugyen Dorji, che per il suo ultimo anno di tirocinio viene spedito in un piccolo villaggio nel Nord del paese, Lunana, abitato da una comunità in condizioni di grande povertà e carenza di mezzi; per il maestro, ancora alle prime armi, si tratterà di una sfida tutt'altro che semplice

