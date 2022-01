Drive My Car, 10 cose sul Miglior film straniero ai Golden Globe 2022

L'automobile è al centro del titolo poiché si tratta del fulcro attorno a cui ruota tutta la storia. Il protagonista infatti conoscerà la giovane autista dell'auto che gli viene assegnata a Hiroshima, quando arriverà in città per mettere in scena una rappresentazione del dramma di Anton Pavlovič Čechov Zio Vanja.

Il protagonista



A interpretare Yusuke c’è Hidetoshi Nishijima, attore giapponese conosciuto soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva Asunaro hakusho, del 1993.

Nel 2009, ha vinto il premio come migliore attore non protagonista allo Yokohama Film Festival ma i cinefili lo conosceranno - e lo riconosceranno - soprattutto per il film in cui ha debuttato sul grande schermo nel 2002, ossia Dolls di Takeshi Kitano.

Diretto dal maestro del cinema giapponese, Hidetoshi Nishijima interpretava su quel mitico set il personaggio di Matsumoto. Si tratta del giovane protagonista che sta per sposare la fidanzata, Sawako. Poco prima del fatidico sì, però, i genitori di lui lo convincono ad accettare la proposta del suo datore di lavoro di sposare la propria figlia. La ragazza, abbandonata dal suo promesso sposo per meri motivi economici, deciderà di suicidarsi con un'overdose di farmaci ma verrà salvata all'ultimo. Quando Matsumoto scopre l'accaduto, scappa dalla chiesa in cui stava per sposare la figlia del capo. Corre in ospedale e qui trova Sawako che non riesce più a ragionare e si comporta come una bambina. La porterà via con sé, fuggendo in auto (nei film di Hidetoshi Nishijima l'automobile si rivela sempre qualcosa di altamente simbolico, magari proprio per questo è stato scritturato per Drive My Car).

Hidetoshi Nishijima è impegnato quest'anno sul set di un altro film giapponese: Kamen Rider Black Sun di Kazuya Shiraishi, che uscirà nel 2022.



Il regista



Ryūsuke Hamaguchi, classe 1978, è il regista che firma questo gioiellino.

Si tratta di un regista e sceneggiatore giapponese, conosciuto a livello internazionale da quando, nel 2021, ha vinto l'Orso d'argento, gran premio della giuria, al Festival di Berlino per Il gioco del destino e della fantasia e il Prix du scénario al Festival di Cannes per Drive My Car.



Laureatosi all'Università delle arti di Tokyo, Hamaguchi ha esordito per lo schermo nel genere documentaristico, a cui si è dedicato per molti anni.