La Hollywood Foreign Press Association ha annunciato titoli e artisti premiati in una cerimonia senza star, red carpet e diretta streaming o tv. A dominare "Il potere del cane", "Succession" e "West Side Story", con tre premi a testa. Quinto globo in carriera per Nicole Kidman, Kate Winslet migliore attrice di una miniserie tv per "Omicidio a Easttown"