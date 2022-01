Golden Globes, Il potere del cane e West Side Story migliori film

Una cerimonia senza star, red carpet e diretta streaming vede il successo del film di Jane Campion con tre premi e della serie tv HBO visibile su Sky. West Side Story è il miglior film musical o commedia, Kate Winslet premiata come migliore attrice protagonista per la miniserie Omicidio a Easttown. Quinto premio su 17 nomination per Nicole Kidman

I Golden Globes 2022 hanno emesso i loro verdetti. In una serata decisamente sui generis, senza star, red carpet, diretta tv o streaming, con la Hollywood Foreign Press Association che ha annunciato i vincitori sui propri canali social e sul proprio sito ufficiale, a dominare sono stati Il potere del cane di Jane Campion nella categoria film drammatico e West Side Story di Steven Spielberg tra le commedie e film musicali, che hanno portato a casa rispettivamente tre e due premi.

Succession domina tra le serie tv

Succession e Hacks sono state dichiarate le migliori serie televisive dell'anno e la saga della famiglia di Logan Roy (tutte e tre le stagioni visibili su Sky e NOW) ha vinto altri due premi per le interpretazioni di Jeremy Strong (il figliol prodigo Kendall) e Sarah Snook, la sorella Shiv. Tra gli attori e le attrici, spicca Nicole Kidman, che con la sua performance in Being the Ricardos si porta a casa il quinto premio in carriera alla diciassettesima nomination.

Sconfitti i due italiani in corsa

Delusione per È stata la mano di Dio: il film di Paolo Sorrentino, in corsa come migliore film in lingua straniera, è stato sconfitto dal giapponese Drive My Car. Nessuna gloria anche per Luca, il film d'animazione Disney ambientato in Liguria e diretto dall'italiano Enrico Casarosa, battuto dall'altro film Disney in corsa, Encanto.

A segnare questa 79esima edizione dei Golden Globes, almeno quanto il Covid, è stata la coda lunga delle polemiche scoppiate un anno fa quando il Los Angeles Times rivelò che tra gli 87 giurati della stampa estera a Hollywood non c'era un solo nero. Di seguito la lista dei vincitori (in neretto i premiati).